Телеканал «Дождь» объявил о запуске отдельного сайта, посвященного новостям музыки, кино, лайфстайла и искусства «Дождь LITE». Об этом сообщается на официальной странице канала в Facebook.

«Дождь LITE» стал продолжением проекта «Дождь без политики». Отмечается, что весь контент нового сайта будет также выкладываться и в официальном паблике проекта в Facebook.

Друзья, рады представить вам Дождь LITE. Мы развили идею Дождя без политики в отдельный сайт, где нет места политическим... Опубликовано Телеканал Дождь 24 октября 2016 г.

Авторы обещают публиковать на новом сайте информацию о музыке, фильмах, социальных проектах, лекциях и круглых столах, продолжая таким образом концепцию сообществ «Дождь без политики».