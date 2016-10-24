На Ленинградском шоссе горит металлический склад. Площадь возгорания достигла 300 квадратных метров, передает информагентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Площадь пожара на складе по адресу Ленинградское шоссе, 71 составляет 300 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало», — говорится в сообщении.

Как сообщили The Village в МЧС, «в 14:04 возгорание было локализовано. На месте работает передвижная лаборатория для определения загрязнения воздуха».

Сведений о пострадавших не поступало.