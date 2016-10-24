В Москве третьи сутки фиксируется рекордное атмосферное давление. Об этом сообщается на портале «Метеоновости».

По данным, зафиксированным базовой московской метеостанцией, утром 24 октября оно достигло 772,7 миллиметра ртутного столба, или 1030 гигапаскалей. Прежний рекорд был зафиксирован 24 октября в 1987 году. Тогда он составлял 1022,9 гигапаскаля.

В прошедшие выходные, 22 и 23 октября, были побиты рекорды давления за 1975 и 1993 годы. Как поясняют специалисты, такие показатели связаны с антициклоном, занявшим большую часть европейской территории России, центр которого находится очень близко к Москве.