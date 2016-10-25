В Большом театре стартует проект «Открой историю Большого», во время которого оцифруют программы спектаклей, афиши и фотографии из театральной коллекции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В музее ГАБТа хранится уникальная коллекция — 120 тысяч программ спектаклей, 48 тысяч афиш, более 100 тысяч фотографий. Это бесценные предметы», — рассказал генеральный директор Большого театра Владимир Урин.

Как уточнили представители Большого, все материалы, среди которых будут в том числе эскизы костюмов и декораций, будут оцифрованы, загружены в базу данных, а затем по мере проверки опубликованы блоками на специально разработанном разделе сайта театра. В настоящее время этот раздел находится в процессе создания.