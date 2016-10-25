В Третьяковской галерее продлят часы работы по вторникам из-за большого количества посетителей, желающих попасть на выставку произведений Ивана Айвазовского. Об этом сообщила директор Третьяковки Зельфира Трегулова, передает РИА «Новости».

«Мы продлеваем часы работы во вторник с 8 ноября, билеты поступят в продажу в 12:00 накануне. Мы будем пускать в продажу возвращенные по тем или иным причинам билеты. Мы выкладываем в кассы каждый день по 25 билетов на каждый сеанс и продаем их перед сеансами», — сказала Трегулова.

Она также отметила, что в музее столкнулись с проблемами из-за перекупщиков, поэтому билетов в предварительной продаже уже не осталось. По словам Трегуловой, бороться с перекупщиками «практически невозможно». «Я сама лично поймала одного и сдала в полицию. Через два часа он снова был на своем рабочем месте», — заявила директор Третьяковки.

Кроме того, в пресс-службе музея отметили, что билеты на выставку «Иван Айвазовский. К 200-летию со дня рождения», которая состоится 4 ноября в «Ночь искусств» в Третьяковской галерее, можно будет приобрести только онлайн. Продажа стартует 2 ноября.

Всего на выставке Айвазовского, открывшейся 29 июля, представлено 150 картин и 55 графических произведений художника.