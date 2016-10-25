На улицах центра Москвы в 2017 году асфальт заменят на гранитную плитку — для этого приобретут природный камень разных цветов с Урала, из Карелии, Ленинградской и Воронежской областей общей стоимостью 6,78 миллиарда рублей. Об этом сообщается на сайте столичного департамента по конкурентной политике.

Как отметила представитель департамента ЖКХ и благоустройства Москвы Эльмира Султанова, победитель электронного аукциона должен будет поставить более 800 тысяч квадратных метров 87 наименований гранитной плитки. Она появится на Бульварном кольце, Волхонке, Сретенке, Пречистенке, Варварке, Новой, Старой и Лубянской, Пушкинской, Болотной, Москворецкой и Кадашевской площадях.

«Гранит однозначно более долговечный и надежный в эксплуатации материал. Если срок службы асфальта не превышает семи лет, то гранита — фактически век», — прокомментировал готовящуюся замену руководитель ассоциации «Центр камня» Дмитрий Медянцев.

Работы по замене асфальта на гранит будут проводиться по программе «Моя улица», которую запустили в мае 2016 года. В рамках ее запланированы реконструкция и ремонт 59 улиц, 49 парков и других территорий. Общая стоимость программы составила около 120 миллиардов рублей.