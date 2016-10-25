В Третьяковке стартовала продажа билетов на выставку произведений Ватиканской пинакотеки
Третьяковская галерея 25 октября открыла продажу билетов на выставку «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо», посещение которой будет организовано по сеансам раз в 30 минут. Об этом сообщает РИА «Новости».
На выставке, которая откроется 25 ноября, представят 42 произведения из Ватиканской пинакотеки. В Москву привезут картины живописцев XII-XVIII веков, среди них — Рафаэль, Караваджо, Гвидо Рени и Пуссен.
«Организовывая посещение выставки, мы решили опереться на опыт исключительно популярных выставок Серова и Айвазовского. Мы организуем посещение по сеансам, и с сегодняшнего дня за месяц до открытия выставки мы начинаем продажу билетов», — заявила директор Третьяковки Зельфира Трегулова.
Посещение экспозиции будет организовано по сеансам раз в полчаса. В будние дни, кроме четверга, планируется проводить по 14 сеансов. Один билет на выставку обойдется в 500 рублей.
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