Третьяковская галерея 25 октября открыла продажу билетов на выставку «Roma Aeterna. Шедевры Пинакотеки Ватикана. Беллини, Рафаэль, Караваджо», посещение которой будет организовано по сеансам раз в 30 минут. Об этом сообщает РИА «Новости».

На выставке, которая откроется 25 ноября, представят 42 произведения из Ватиканской пинакотеки. В Москву привезут картины живописцев XII-XVIII веков, среди них — Рафаэль, Караваджо, Гвидо Рени и Пуссен.

«Организовывая посещение выставки, мы решили опереться на опыт исключительно популярных выставок Серова и Айвазовского. Мы организуем посещение по сеансам, и с сегодняшнего дня за месяц до открытия выставки мы начинаем продажу билетов», — заявила директор Третьяковки Зельфира Трегулова.

Посещение экспозиции будет организовано по сеансам раз в полчаса. В будние дни, кроме четверга, планируется проводить по 14 сеансов. Один билет на выставку обойдется в 500 рублей.