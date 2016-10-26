Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал текущую экономическую ситуацию в столице, отметив, что острая фаза кризиса уже пройдена. Слова главы города приводит информагентство «Москва».

«Анализ ситуации позволяет сделать осторожный вывод, что экономика Москвы преодолела острую фазу кризиса и постепенно возвращается к росту», — заявил Собянин.

Он также отметил, что в 2015 году общий объем инвестиций в экономику столицы вырос на 1,6 %. Вместе с тем мэр подчеркнул, что в первом полугодии 2016 года рост инвестиционной активности продолжается. «В зоне роста находятся показатели промышленного производства, потребления электроэнергии и другие ключевые индикаторы деловой активности. Ощутимо снизились темпы инфляции», — пояснил Собянин.

Также глава города уточнил, что за последний год число индивидуальных предпринимателей выросло на 8,4 % и достигло почти 250 тысяч человек. Кроме того, за последние шесть лет в Москве было построено более 100 различных производственных объектов, а в стадии строительства находятся еще 52.