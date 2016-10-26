Благотворительный фонд «Живой» запустил проект «Мелочи жизни», который будет регулярно собирать мелочь на помощь онкобольным. Об этом рассказала на своей странице в Facebook бывший шеф-редактор The Village Кристина Фарберова, которая участвует в проекте.

Первый сбор состоится на ближайшем «Ламбада-маркете» 29 и 30 октября на «Трёхгорной мануфактуре» (Рочдельская улица, 15, строение 24). Сдать деньги в копилку проекта можно будет оба дня с 12:00 до 22:00.

«Пожалуйста, приходите, даже если вам кажется, что собрали совсем немного денег. Мы привыкли думать, что рак — это про миллионы рублей, но часто это история про несколько десятков тысяч. Если вы хотите сдать мелочь, но не можете прийти на маркет, пожалуйста, напишите мне в личные сообщения», — говорят организаторы проекта.

Точная схема, где найти проект на «Ламбаде», появится в ближайшее время на странице «Мелочей жизни».