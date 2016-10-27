Художественный руководитель БДТ Андрей Могучий прокомментировал скандал вокруг недавнего заявления Константина Райкина, который раскритиковал борьбу за нравственность в искусстве со стороны властей и общественных организаций. Реплику Могучего опубликовала «Фонтанка».

Худрук БДТ заявил о поддержке Райкина. По мнению Могучего, искусство должно «отражать реальность в ее сегодняшней подлинности, исследовать ее свойственным ему, и только ему, инструментарием, генерировать смыслы, просвещать, а не обслуживать чей-либо интерес». Для этого искусство должно быть свободным.

Искусство должно быть свободно. Свободно от предрассудков, свободно от страха, свободно от давления лжи, непросвещенного цинизма и хамства. И первостепенная задача государства, на мой взгляд, на деньги налогоплательщика, как принято сейчас говорить, эти свободы искусству предоставить и защищать суверенные границы искусства от всякого рода посягательств на его независимость. Только то государство, которое способно обеспечить свободу творчества, волеизъявления, свободу мысли, совести, может называться цивилизованным. А что касается тех «патриотов», тех «оскорбленных», о которых Райкин говорил, я, как и он, убежден, что это не просто люди «с улицы», в смутные времена всплывает всякая мразь, готовая за умеренное вознаграждение спровоцировать что угодно и для кого угодно, прикрываясь высокими словами андрей могучий, художественный руководитель БДТ имени Г. А. Товстоногова

Могучий также отметил, что истинным патриотом страны он считает Райкина, а не его критиков.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков попросил не путать цензуру с участием государства в культурной жизни. Это заявление представителя Кремля раскритиковал режиссер Андрей Звягинцев. «Если помните, есть такая вульгарная шутка: «Кто девушку ужинает, тот ее и танцует». Примерно таково и представление власти об искусстве», — отметил он.