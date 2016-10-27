Власти Москвы начали искать подрядчика, который займется монтажом новогоднего наружного освещения во всех административных округах столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы нескольких госзакупок.

≈ 444 000 000 рублей готовы потратить власти

на монтаж праздничного освещения

Подрядчик должен будет завершить все работы до 25 декабря. К этому сроку ему надо установить в каждом административном округе три вида стальных опор наружного освещения.