Во сколько обойдется Москве новогоднее освещение
Власти Москвы начали искать подрядчика, который займется монтажом новогоднего наружного освещения во всех административных округах столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы нескольких госзакупок.
≈ 444 000 000
рублей готовы потратить власти
на монтаж праздничного освещения
Подрядчик должен будет завершить все работы до 25 декабря. К этому сроку ему надо установить в каждом административном округе три вида стальных опор наружного освещения.
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