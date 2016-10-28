В каких костюмах москвичи хотят отметить Хеллоуин
«Яндекс» выяснил, в каких костюмах москвичи хотят отметить Хеллоуин. Результатами компания поделилась c The Village.
Место
Костюм
Вампир / вампирша
Девочка-зомби
Золотой костюм
Зомби-солдат
Ведьма
Доктор
Женщина-кошка
Индеец
Кощей
Кукла
Кроме того, среди запросов также встречаются варианты: «костюм микки мауса», «сексуальная монашка костюм», «костюмы полицейских-копов».
Также компания выяснила, какие запросы по теме праздника чаще задают москвичи. Среди них есть: «есть ли пострадавшие от Хеллоуина», «есть ли в „Ашане“ отдел Хеллоуин», «голова из ветчины на Хеллоуин» и «как Хеллоуин назывался на Руси».
Хеллоуин — канун Дня всех святых — отмечается ежегодно 31 октября.
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