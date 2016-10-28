«Яндекс» выяснил, в каких костюмах москвичи хотят отметить Хеллоуин. Результатами компания поделилась c The Village.

Место Костюм

Вампир / вампирша

Девочка-зомби

Золотой костюм

Зомби-солдат

Ведьма

Доктор

Женщина-кошка

Индеец

Кощей

Кукла

Кроме того, среди запросов также встречаются варианты: «костюм микки мауса», «сексуальная монашка костюм», «костюмы полицейских-копов».

Также компания выяснила, какие запросы по теме праздника чаще задают москвичи. Среди них есть: «есть ли пострадавшие от Хеллоуина», «есть ли в „Ашане“ отдел Хеллоуин», «голова из ветчины на Хеллоуин» и «как Хеллоуин назывался на Руси».

Хеллоуин — канун Дня всех святых — отмечается ежегодно 31 октября.