Почтовый ящик Деда Мороза в Главпочтамте на Мясницкой улице в Москве начнет работать 1 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

«Второй год подряд в московском Главпочтамте откроется специальный ящик Деда Мороза. Он будет работать до конца новогодних праздников, то есть до 9 января», — рассказали в пресс-службе управления Федеральной почтовой службы по Москве.

Все письма пересылаются в резиденцию Деда Мороза в Великом Устюге. В службе отметили, что в 2016 году москвичи с помощью ящика отправили Деду Морозу около 10 тысяч писем.