На территории парка «Сказка» в Крылатском откроют первый столичный клоунариум — всего в цирковых представлениях задействуют около 30 клоунов, среди которых организаторы обещают мимов, шутов и петрушек. Об этом сообщается на сайте городской мэрии.

Новую площадку на 100 человек, которая, по планам авторов, будет напоминать деревянную избу, разделят на две зоны: в одной обустроят зрительный зал и сцену, в другой — детский кафетерий. Общая площадь составит 400 квадратных метров.

«Детская программа будет включать цирковые шоу, интерактивные игры, розыгрыши и конкурсы. В перерывах юные зрители смогут перекусить в кафетерии, в котором поварами и официантами также выступят клоуны», — пояснили в пресс-службе парка «Сказка».

Там также добавили, что ближе к новогодним праздникам в парке появятся зимние развлечения. Так, до конца ноября у входа заработает крытый каток общей площадью 1500 квадратных метров. Также посетители смогут прокатиться по парку на санях, запряженных тройкой лошадей, и на собачьих упряжках с хаски.