Префектура Северо-Западного административного округа Москвы отклонила заявки националистов на проведение 4 ноября в Люблине «Русского марша». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на координатора акции Ивана Белецкого.

«Только что нам сообщили в префектуре СЗАО, что наша заявка не согласована, так как это создало бы помехи пешеходам и движению транспорта», — рассказал Белецкий.

Он отметил, что подавал заявку на тот же маршрут, где ранее префектура СЗАО одобрила проведение другого шествия националистов, которое планировалось провести на час раньше.

Белецкий также рассказал, что организаторы обжаловали один из отказов в Пресненском суде, а остальные планируют обжаловать в ближайшее время. Всего националисты подали восемь заявок на проведение марша 4 ноября.