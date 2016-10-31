В ноябре в Москве можно будет наблюдать суперлуние, звездопад Леониды и еще несколько астрономических явлений. Прогноз опубликован на сайте Московского планетария.

Суперлуние можно будет увидеть 14 ноября. Это астрономическое явление происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем — моментом наибольшего сближения Луны и Земли. В этот момент Луна выглядит необычно большой. В планетарии отмечают, что это будет самая крупная Луна в 2016 году.

Звездопад Леониды при условии ясной погоды можно будет наблюдать 17–18 ноября. Это один из самых ярких звездопадов. Лучше всего его будет видно перед рассветом.

Также в ноябре будут хорошо видны созвездия, например созвездие Льва и Большая Медведица.