Сквер возле консульства Узбекистана в Москве будет назван именем первого президента этой республики Ислама Каримова. Также президиум московского правительства поддержал идею дать городским улицам имена академика Векшинского и летчиков-героев Доронина и Павлова. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, передает ТАСС.

«Предлагается присвоить наименования улицам в честь академика Векшинского, в память о Героях Советского Союза, участника Великой Отечественной войны Алексее Павлове и участнике экспедиции по спасению челюскинцев Иване Доронине. Кроме того, в соответствии с поручением президента об увековечивании памяти первого президента Узбекистана Ислама Каримова назвать его именем сквер, который расположен возле консульства Узбекистана в Москве», — сообщил градоначальник.

Так в честь Векшинского назовут проезд в районе Котловка, в честь летчика Павлова — безымянный проезд между Святоозёрской улицей и улицей Дмитриевского, а в честь летчика Доронина — проезд в районе Лианозово.