В Московском зоопарке собираются открыть публичную зоологическую библиотеку. Об этом сообщила генеральный директор учреждения Светлана Акулова, передает информагентство «Москва».

«Мы разрабатываем сейчас большой глобальный проект, мы хотим открыть первую публичную зоологическую библиотеку. У нас большое количество книг, которые все время были закрыты, — их 14 тысяч экземпляров», — заявила Акулова.

Она также отметила, что открытие библиотеки планируют в 2017 году. Помещение будет разделено на два зала: для всех посетителей и для ученых, профессоров, а также студентов, занятых научной работой.