Московские власти не планируют повышать налоги для бизнеса, чтобы вывести его из центра города, о чем ранее написали СМИ. Такое заявление сделал на своей странице «ВКонтакте» мэр столицы Сергей Собянин.

Утром 1 ноября СМИ сообщили о том, что городские власти хотят разгрузить Центральный административный округ Москвы, сделав невыгодным ведение бизнеса в центре столицы. «Ведомости» со ссылкой на источники в Москомархитектуре написали, что в центре Москвы введут повышенный налог на землю и недвижимость. Одновременно с этим в генеральном плане развития города пропишут создание новых деловых районов за пределами центра. Они получат особый правовой статус и будут работать с льготными налоговыми условиями.