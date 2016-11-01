Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина разрабатывает серию инклюзивных проектов для людей с особенностями развития: так, уже 12 ноября там пройдет выставка тактильных копий известных произведений для незрячих посетителей. Об этом сообщает ТАСС.

«Часть проектов уже реализуется — например, „Пятницы в Пушкинском“ в этом сезоне становятся инклюзивными с экскурсиями для незрячих и глухих», — рассказала руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью ГМИИ Евгения Киселева.

Отмечается, что в настоящее время в музее также готовят видеокурс для неслышащих, основанный на музейной коллекции импрессионистов и постимпрессионистов. Всего планируется десять видеолекций о десяти художниках на жестовом языке, которые будут выложены на сайте музея.

Кроме того, сотрудники музея, работающие с посетителями, в том числе смотрители и охранники, пройдут специальный курс для работы с людьми с особенностями развития.