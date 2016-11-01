Как сообщил руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства Павел Ливинский, в Москве с 1 ноября заработала осенне-зимняя подсветка. Слова Ливинского приводит информагентство «Москва».

«С сегодняшнего дня в Москве начала работать осенне-зимняя подсветка. Она включается ежегодно, уже четвертый сезон подряд. Изначально она задумывалась для того, чтобы „продлить“ светлые дни и „осветить“ ночи, сделать приятнее человеку на душе. Подчеркну, что это не новогоднее украшение, но она гармонично в него вольется в декабре», — рассказал руководитель департамента топливно-энергетического хозяйства.

Он также отметил, что подсветка, размещенная на деревьях, «абсолютно безопасна». По словам Ливинского, в ней используется только низкое напряжение (12 и 24 вольт), так что она не может нанести вред ни человеку, ни самому дереву.

