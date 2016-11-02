В Московском зоопарке построят новый павильон под названием «Китай». Об этом рассказала директор зоопарка Светлана Акулова, сообщается на сайте мэрии.

«Задумка такова, что в павильоне „Китай“ гости зоопарка будут полностью погружены в атмосферу этой страны, вокруг будут только местные растения, птицы и животные, из павильона гостям не будет видна улица», — рассказала Акулова. Павильон появится рядом с оранжереей, где сейчас находится детская площадка и временный гараж для машин зоопарка.

У парка будет несколько уровней. На первом уровне разместят редких птиц, в частности, голубую сороку и белого ушастого фазана. На втором уровне расположится вольер для гигантской саламандры. На третьем уровне павильона будут обитать два вида панд — красные и большие черно-белые, также зоопарк хочет приобрести золотых обезьян.

По словам Акуловой, этот павильон будет построен как просветительский проект. Что касается финансирования, то часть вложений в строительство — это средства зоопарка, а часть поступит от инвесторов.

Также директор зоопарка рассказала, что для животных установят вендинговые аппараты с кормом. «Мы планируем не просто увеличить количество аппаратов с кормом, а сделать так, чтобы у каждого животного был свой аппарат со своим рационом. Есть, к примеру, вендинговые автоматы, которые продают цветы. Можно сделать такой же аппарат, но с веточками для жирафов», — прокомментировала Акулова.