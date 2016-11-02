Между железнодорожной платформой «Лианозово» и станцией Московского метрополитена «Дмитровское шоссе» появится пешеходная зона. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу столичного «Стройкомплекса».

«Между планируемой станцией метро „Дмитровское шоссе“ Люблинско-Дмитровской линии и железнодорожной платформой „Лианозово“ планируется создать удобную пешеходную зону. Это позволит пассажирам дойти пешком от одной станции до другой за 10–15 минут», — говорится в сообщении.

Вместе с тем заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин отметил, что на участке также построят дополнительные подъездные дороги, связывающие эти станции.