Утром 2 ноября подмосковный аэропорт Жуковский принял первый внутренний рейс — там приземлился самолет из Казани. Об этом сообщают «Ведомости».

Уточняется, что осуществлять ежедневные рейсы между Москвой и Казанью будет «ЮВТ аэро». Рейс по маршруту «Жуковский — Казань — Жуковский» будет выполняться на самолете CRJ-200. Вылет из Казани будет осуществляться в 18:00, из Жуковского в Казань — в 20:00. Время в пути в одну сторону составит 1 час 20 минут. Стоимость билета в одну сторону начинается от 1 590 рублей.

Ранее в сентябре сообщалось, что самым первым рейсом, который принял Жуковский, стал Boeing 737-300 авиакомпании «Белавиа» из Минска со 133 пассажирами на борту. На обратном рейсе в Беларусь тогда отправились 88 пассажиров.

Аэропорт Жуковский открылся 30 мая. Разрешения на полеты из него, помимо «Белавиа», получили российские авиакомпании «Ямал», «Уральские авиалинии» и «Вим-Авиа». Они будут доставлять пассажиров в 11 стран: Австрию, Болгарию, Венгрию, Германию, Грузию, Казахстан, Китай, Киргизию, Таджикистан, Турцию и Чехию.