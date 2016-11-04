На Боровицкой площади в Москве открылся памятник князю Владимиру — его установку приурочили ко Дню народного единства, который отмечается в России 4 ноября.

Высота монумента составляет 17,5 метра. Автором памятника стал скульптор Салават Щербаков, который ранее изготовил памятник Александру I, стоящий у стен Кремля, памятник Петру Столыпину, установленный у Дома Правительства, и памятник патриарху Гермогену у кремлевских стен.

В церемонии открытия монумента приняли участие президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, мэр Москвы Сергей Собянин, министр культуры Владимир Мединский и патриарх Московский и всея Руси Кирилл, который освятил памятник.

Установку монумента начали в ночь с 15 на 16 октября: скульптуру по частям привезли на грузовых платформах из подмосковных Химок, где памятник был отлит.

В сентябре 2015 года Мосгордума утвердила в качестве места для установки памятника князю — крестителю Руси Владимиру Боровицкую площадь. Изначально власти одобрили возведение памятника на смотровой площадке Воробьёвых гор, однако этот вариант вызвал резкое недовольство местных жителей.

Установка памятника приурочена к 1000-летию со дня смерти Владимира, который скончался летом 1015 года (поставить памятник в 2015 году не успели).