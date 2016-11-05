В парке «Сокольники» проходит митинг против жестокого обращения с животными. Поводом для акции громкого инцидента в Хабаровске, где две девушки оказались фигурантами уголовного дела после публикаций фото и видео в социальных сетях, на которых они мучают собак и кошек. Одно из требований участников — ужесточить наказания по статье 245 Уголовного кодекса за «Жестокое обращение с животными». Протестующие пришли в «Сокольники» с плакатами и собственными питомцами.

Подобные акции 5 и 6 ноября пройдут в десятках городов России, сообщает «Росбалт». По данным издания, акции под лозунгом «Нет жестокости!» зарегистрированы в Москве, Хабаровске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Пензе, Твери, Воронеже, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Астрахани, Челябинске, Белгороде, Ставрополе и других городах. Всего — более 70 населённых пунктов.

The Village посмотрел, как проходит митинг в Москве.

Убийцам не место среди нас✋❌��живая линия#будьчеловеком#instasize#animalhelp#charity#greenpeace#живодерокизхабаровскавтюрьму#убийцамнеместосрединас#творидобро#братьянашименьшие#митингвзащитуживотных#живаялиния#сокольники#живодероквтюрьму#pets Видео опубликовано Алекс_Лора (@alekss_lora) Ноя 5 2016 в 6:31 PDT