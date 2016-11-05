В парке «Сокольники» проходит митинг против жестокого обращения с животными. Поводом для акции громкого инцидента в Хабаровске, где две девушки оказались фигурантами уголовного дела после публикаций фото и видео в социальных сетях, на которых они мучают собак и кошек. Одно из требований участников — ужесточить наказания по статье 245 Уголовного кодекса за «Жестокое обращение с животными». Протестующие пришли в «Сокольники» с плакатами и собственными питомцами.

Подобные акции 5 и 6 ноября пройдут в десятках городов России, сообщает «Росбалт». По данным издания, акции под лозунгом «Нет жестокости!» зарегистрированы в Москве, Хабаровске, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Пензе, Твери, Воронеже, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Астрахани, Челябинске, Белгороде, Ставрополе и других городах. Всего — более 70 населённых пунктов. 

The Village посмотрел, как проходит митинг в Москве.

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Фото опубликовано sveta (@ssssssve)

И пусть нас было не так много,как мне бы хотелось, но МЫ ТАМ БЫЛИ!!!...Вместе мы сила,я верю - скоро все изменится!!!! �� #москва #сокольники #митинг #будьчеловеком #остановимнасилие #мыпротивжестокости #Россия #убийцамнеместосрединас #живодеры #живодеров_втюрьму #люберцы #питер #казань #справедливость #добро #закон #президент #путин #вместемысила #защита #живодеров_хабаровска_втюрьму #живодерок_хабаровска_втюрьму #мир #доброскулаками #сила #мурманск #новосибирск #зоозащита #репост #митинг5ноября

Фото опубликовано АНАТОМИЯ ДУШИ И ТЕЛА (@greenkocmoc)