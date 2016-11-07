В Москве в 2017 году начнется строительство самого высокого в столице вантового моста. Соответствующий проект одобрила Москомархитектура, сообщается на сайте мэрии города.

Мост соединит улицу Народного Ополчения с улицей Нижние Мнёвники. Мост будет поддерживать 137-метровая мачта при помощи металлических тросов. «Мост будет иметь элегантную вантовую конструкцию с опорой в центре в виде перевернутой буквы Y», — прокомментировал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

При этом он добавил, что одна из целей нового моста — улучшение транспортной ситуации и повышение доступности близлежащих районов. «Строительство нового моста в районе Карамышевской набережной запланировано в рамках единой концепции развития территорий Москвы-реки, разработанной по поручению Сергея Собянина», — заключил Кузнецов.