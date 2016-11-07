На Московском центральном кольце возобновили бесплатные экскурсии. Они будут идти до конца года. Об этом сообщается на сайте столичной администрации.

Бесплатные экскурсии по МЦК стартовали сразу после его запуска в сентябре. «Департамент транспорта и Музей Москвы за это время провели работу по улучшению программы экскурсий, к которым москвичи и гости города проявили большой интерес c момента запуска МЦК», — заявил руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.

Из экскурсий пассажиры могут узнать об истории строительства и объектах архитектуры, мимо которых проезжает поезд. Присоединиться к поездке с гидом можно в 11:00 и 14:00 на станции МЦК «Деловой центр» каждый день. Участники встречаются у справочно-информационной стойки «Живое общение».