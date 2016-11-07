На МЦК возобновили бесплатные экскурсии
На Московском центральном кольце возобновили бесплатные экскурсии. Они будут идти до конца года. Об этом сообщается на сайте столичной администрации.
Бесплатные экскурсии по МЦК стартовали сразу после его запуска в сентябре. «Департамент транспорта и Музей Москвы за это время провели работу по улучшению программы экскурсий, к которым москвичи и гости города проявили большой интерес c момента запуска МЦК», — заявил руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов.
Из экскурсий пассажиры могут узнать об истории строительства и объектах архитектуры, мимо которых проезжает поезд. Присоединиться к поездке с гидом можно в 11:00 и 14:00 на станции МЦК «Деловой центр» каждый день. Участники встречаются у справочно-информационной стойки «Живое общение».
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