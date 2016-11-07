Еврейский музей и центр толерантности 13 ноября в честь своего дня рождения представит специальную программу. Об этом The Village рассказали в пресс-службе музея.

В этот день здесь пройдут лекции, воркшопы и экскурсии. Так, в 15:30 состоится лекция «Бахметьевский гараж в контексте архитектуры Константина Мельникова и развития транспортной инфраструктуры», в 14:00 пройдет экскурсия «Дела еврейские: от пастуха к психотерапевту», а в 18:00 — экскурсия «Звезда Давида, или Как евреи поверили в выдумки о себе». С 17:00 до 20:00 будет идти вербатим режиссера Лены Ваниной.

Для детей составили отдельную программу, в которую войдут интерактивная экскурсия по объектам выставки «Диковинные штуковины» и воркшоп «Сила трансформеров», а затем чаепитие.