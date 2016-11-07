В парке «Сокольники» теперь можно оставить спортивный инвентарь на хранение зимой. Об этом сообщается на странице «Сокольников» в Facebook.

Специальное помещении с отоплением и круглосуточной охраной находится физкультурно-оздоровительном комплексе. Здесь принимают чистые велосипеды, самокаты, ролики и скейтборды.

За хранение взрослого велосипеда на срок от трех до пяти месяцев нужно будет заплатить 800 рублей, детского — 500 рублей. Кроме того, здесь предложат услугу диагностики или ремонт велосипеда.

Сдать инветарь можно с 10:00 до 18:00 каждый день.