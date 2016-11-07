Московская Госавтоинспекция просит водителей соблюдать осторожность на дорогах из-за плохой погоды. Об этом сообщает интернет-издание M24.ru.

Так, автомобилистов призывают соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим, избегать резкого торможения, а также проверить работу тормозной системы, уровень незамерзающей жидкости и работу световых приборов. При этом пешеходам рекомендуют передвигаться по тротуарам, а проезжую часть переходить только по пешеходным переходам.

7 ноября в некоторых районах Москвы пошел мокрый снег с дождем, что создало условия для гололедицы. В ночь на вторник ожидается туман.