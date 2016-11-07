Маре Багдасарян, участвовавшей в гонке с полицией на джипе сына замглавы «Лукойла» Руслана Шамсуарова, назначили 40 часов обязательных работ за уклонение от исполнения административного наказания. Об этом сообщает агентство «Москва».

«Признать М.Багдасарян виновной по ст. 20.25 КоАП РФ («Уклонение от исполнения административного наказания») и назначить ей наказание в виде 40 часов обязательных работ», — сказала судья.

Суд добавил еще 35 часов обязательных работ Багдасарян по третьему правонарушению за уклонение от исполнения административного наказания.