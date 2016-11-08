В Москве в новогоднюю ночь запускать праздничные фейерверки будут на 30 площадках. Об этом сообщается на сайте столичного правительства.

«На центральной площадке фейерверки стартуют ровно в полночь, на всех других их запустят в час ночи 1 января. Так, пиротехнические шоу в 01:00 можно будет увидеть на Воробьевых горах, в парке Горького, „Сокольниках“, парке Победы и в других зеленых зонах», — говорится в сообщении.

Кроме того, салюты запустят со специально оборудованных площадок в Ново-Переделкине, парке Дружбы, в «Кузьминках» и «Садовниках», Лианозовском, Гончаровском, Бабушкинском и Измайловском парках, на набережной Москвы-реки, в саду «Эрмитаж», Сиреневом саду и саду имени Баумана.

С полным перечнем площадок для запуска новогодних фейерверков можно ознакомиться на сайте городской мэрии.