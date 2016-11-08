В Москве под Новый год откроют более 170 елочных базаров, которые будут работать с 20 по 31 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

«В этом году на территории города Москвы будут функционировать 172 елочных базара, кроме того, торговать хвойной продукцией будут на территории стационарных предприятий, а также на ярмарках выходного дня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего базаров откроется в Западном (43), Южном (31), Юго-Западном (26) и Южном (22) административных округах. В САО их будет 15, в СВАО и СЗАО — по девять, в ЮВАО — восемь, в Зеленоградском — пять, кроме того, по две торговые площадки появятся в Троицком и Новомосковском округах.

Еще несколько базаров будут работать на площадках фестиваля «Путешествие в Рождество», на ярмарках выходного дня, а также при стационарных магазинах. Вместе с тем пока нет точной информации, подорожают ли елки в 2016 году, как это произошло в 2015-м, когда их стоимость выросла на 10 % по сравнению с 2014 годом.

