Замруководителя московского департамента труда и социальной защиты Павел Келлер рассказал, сколько бродяг обнаружено на улицах столицы с начала года. Об этом сообщает ТАСС.

12 946 бродяг выявлено

на улицах Москвы

«Всего за десять месяцев 2016 года на улицах города было выявлено 12 946 бродяг, в то время как за аналогичный период прошлого года — 12 786 человек», — сказал Келлер. По его данным, из общего числа лишь 14 % — это бывшие жители Москвы и 8 % — области, а большинство (61 %) — из других российских регионов, еще 17 % — иностранные граждане. Почти 4 тысячи человек доставлены в социальные учреждения, 801 человек госпитализирован, 402 человека отправлены к прежнему месту жительства. Также найдены 166 человек, находившихся в розыске родственниками, привел статистику Келлер. Всего на территории столицы «Социальным патрулем» выявлено 57 заброшенных зданий и 55 мест поселения бродяг.

Что касается причин, по которым люди находятся на улицах, то чаще это миграция для заработков. Среди московских бродяг 50 % граждан не являются бездомными. Келлер заключил, что «бродяг в Москве меньше, конечно, не становится, однако проблем с их антисанитарным состоянием стало значительно меньше».