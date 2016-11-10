Институт архитектуры, медиа и дизайна «Стрелка» объявил открытый конкурс на проведение мероприятий в публичной программе «Лето на Стрелке — 2017». Об этом The Village рассказали в пресс-службе «Стрелки».

При отборе мероприятий будут обращать внимание на четкость описания и уникальность формата события. «События должны быть интересны аудитории „Стрелки“ и не должны повторять форматы публичной программы, копировать известные международные проекты, носить коммерческий характер», — говорят представители института.

По итогам конкурса выберут четыре проекта, которые будут представлены на летней публичной программе. Победители получат площадку, оборудование, дизайн-проект мероприятия и сумму в размере до 50 тысяч рублей на сопровождающие расходы (дорогу и проживание, аренду дополнительного оборудования, производство и печать).

Прием заявок продлится до 25 декабря. Результаты станут известны весной 2017 года. Узнать подробности конкурса и подать заявку на участие можно здесь.