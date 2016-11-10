«EMS Почта России» запустила в Москве новую услугу и начала доставлять посылки на следующий день. Об этом сообщает информагентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу компании.

«Служба экспресс-доставки „Почты России“ запустила в Москве новый сервис по пересылке внутренних почтовых отправлений — „EMS оптимальное“, гарантирующий доставку посылки в столице на следующий день после ее отправки», — говорится в сообщении.

Получить посылку можно будет либо с курьером, либо в одном из центров выдачи и приема посылок «Почты России». Если посылка была отправлена до 20:00, то получить ее можно будет уже с 08:00 следующего рабочего дня.

Услуга доступна только для тех посылок, которые по весу не превышают 20 килограмм, а по размерам каждой стороны — 60 сантиметров.

Стоимость одной посылки для физического лица — 180 рублей при весе до пяти килограмм и 40 рублей за каждый последующий килограмм, для корпоративных клиентов — 160 рублей и 35 рублей соответственно. Курьерская доставка будет стоить 250 рублей для физических лиц и 230 рублей для корпоративных клиентов.