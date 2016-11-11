В Петербурге экстремал прокатился на сноуборде по Дворцовой площади. Молодой человек прикрепил доску к внедорожнику и проехал вокруг Александровской колонны. Видеозапись заезда опубликовали на Youtube.

«Катаемся по Петербургу на сноуборде за тачкой после сильного снегопада. На фоне дворцов, памятников и ментовских тачек», — говорится в описании видео.

За последние дни в Петербурге выпало рекордное для этого времени года количество снега. Сильный снегопад парализовал автомобильное движение в городе.