Мэрия Москвы просит жителей столицы быть предельно внимательными при передвижении по улицам города и по возможности не выходить из дома. По словам заместителя мэра по вопросам ЖКХ Петра Бирюкова, на улицах образовалась сильная гололедица, передает ТАСС.

«Дождь в Москве сменится ледяным дождем, мокрым снегом, а к вечеру — снегом, который будет идти повсеместно. Температура воздуха ночью опустится до минус 5 градусов. Убедительно просим москвичей быть особенно внимательными при передвижении в городе, без крайней необходимости призываем не выходить на улицу, поскольку из-за аномальной погоды возможна сильная гололедица», — сказал Бирюков.

Он добавил, что к вечеру субботы в Москве выпадет до 18 миллиметров осадков, а прирост снега составит от семи до 14 сантиметров.