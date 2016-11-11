Руководство американской социальной сети для делового общения и поиска работы LinkedIn попросило Роскомнадзор о встрече. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский, сообщает ТАСС.

Сейчас письмо LinkedIn находится на рассмотрении у руководства Роскомнадзора. Больше подробностей Ампелонский не стал рассказывать.

10 ноября Мосгорсуд признал законным решение нижестоящей инстанции, Таганского суда Москвы, о блокировке американской социальной сети LinkedIn.

В начале августа Роскомнадзор подал в Таганский суд Москвы иск о блокировке LinkedIn в России за нарушение закона «О персональных данных». В иске ведомство указало, что социальная сеть «собирает и передает данные российских граждан без их согласия» (речь идет о тех, кто не зарегистрирован в LinkedIn). Кроме того, по данным Роскомнадзора, соцсеть не перенесла серверы в Россию, как того требует законодательство. Таганский суд Москвы удовлетворил требования Роскомнадзора. Однако представители LinkedIn пытались оспорить постановление в Мосгорсуде.