Калининский районный суд Петербурга арестовал подозреваемых в подготовке террористических актов в Петербурге и Москве. Задержанных отправили под стражу на два месяца, сообщает «Фонтанка».

Фигурантов дела обвинили в незаконном приобретении и хранении оружия. С ходатайством об их аресте в суд обратились сотрудники ФСБ. «Калининский районный суд удовлетворил ходатайства и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении восьми лиц сроком на 2 месяца», — отметили в суде.

12 ноября ФСБ сообщила о задержании подозреваемых в подготовке терактов на территории России. Членов группы задержали в Санкт-Петербурге и в Москве. При обыске у них изъяли самодельные бомбы, огнестрельное оружие, боеприпасы и средства связи. Предполагается, что они планировали действовать «по парижскому сценарию» — устроить серию взрывов с одновременной стрельбой по толпе. Среди выбранных для атаки объектов фигурировали петербургские торговые центры «Галерея» и «Академпарк». По информации СМИ, задержанные бежали в Россию, скрываясь от уголовного преследования на родине.