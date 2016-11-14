В Московском зоопарке в декабре пройдет неделя, посвященная акулам. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

На новой территории зоопарка в «Зоодепо» откроется интерактивная выставка, на которой посетители смогут увидеть гипсовые модели акул в натуральную величину. Среди моделей будут гипсовые фигуры белой акулы, акулы-молота, чернопёрой, тигровой, кубинской ночной, белопёрой серой и кошачьей акул. Модели привезут из музеев и частных коллекций.

На специальной площадке можно будет измерить свой рост в акулах с помощью граффити-ростомеров. На полу в «Зоодепо» появится интерактивная карта с местами обитания акул. Также всю неделю будут идти показы документальных фильмов об особенностях хищных рыб.

В первый день выставку можно будет посетить бесплатно. Дату открытия объявят позже.