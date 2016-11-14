14 ноября неизвестные закрасили черной краской памятную доску в честь Александра Колчака, установленную на стене дома на Большой Зелениной улице. Инициаторы установки памятника из движения «Белое дело» намерены восстановить доску.

В своем сообщении активисты подчеркивают, что памятник согласовали с городскими властями, а идея установки монумента исходит от простых петербуржцев.

«Петербург - город, который строили Расстрелли, Воронихин, Камерон и многие и многие другие. Часть улиц нашего города названы в честь убийц и палачей. Мы десятки лет тратим на привлечение внимания к проблеме и законное переименование. Но вандал с краской и молотком перечеркивает наши усилия. Он плюет на идею законности. Бросает вызов обществу. Считает себя выше закона», — отметили в «Белом деле».

Ранее против установки памятника выступили в петербургском отделении КПРФ. 22 октября активисты Российского социалистического движения разместили на доме, где жил Колчак, альтернативную доску с надписью: «В этом доме жил Колчак А. В. — военный преступник и палач».