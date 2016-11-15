На 16 станциях Московского центрального кольца появились стойки для зарядки гаджетов. Еще 24 зарядные панели установили в вестибюлях станций. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии.

«В общей сложности до конца года на МЦК будет установлено 40 стоек для подзарядки гаджетов. Они появятся на всех станциях», — рассказал первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

На каждой стойке предусмотрено 16 USB-выходов и восемь розеток с напряжением 220 вольт. Для гаджетов стоят специальные подставки. По две панели стоят на «Площади Гагарина», «Новохохловской», а также на станциях «Верхние Котлы», «Шоссе Энтузиастов» и некоторых других. По одной стойке для зарядки смартфонов, планшетов и ноутбуков есть на станциях «Лужники» и «Деловой центр». С полным списком можно ознакомиться здесь.