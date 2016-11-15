Задержанного в Московской области Филиппа Будейкина, подозреваемого в причастности к «группам смерти», перевезут в Санкт-Петербург. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.

«В Московской области следователем ГСУ СК по Петербургу задержан 21-летний администратор группы. Он будет доставлен в Северную столицу для проведения следственных действий. Следствие будет ходатайствовать перед судом о заключении подозреваемого под стражу», — рассказали в СК РФ.

Ходатайство следствия рассмотрят 16 ноября.

15 ноября правоохранительные органы задержали администратора одной из «групп смерти» — 21-летнего жителя Подмосковья Филиппа Будейкина, зарегистрированного в сети под псевдонимом Филипп Лис. Он стал первым подозреваемым по делу о подстрекательстве и доведении до самоубийства.

Помимо Московской области, следственные мероприятия проводятся еще в девяти регионах России — в Волгоградской, Воронежской, Тульской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях, а также в Коми, Башкирии и Краснодарском крае.

По данным СКР, в общей сложности с декабря 2013-го по май 2016 года в социальной сети «ВКонтакте» создали восемь сообществ, где открыто пропагандировали идею суицида и склоняли несовершеннолетних пользователей к самоубийству.