15 ноября в петербургском аэропорту Пулково сотрудники Интерпола задержали 25-летнего гражданина Таджикистана, объявленного в международный розыск Государственным комитетом национальной безопасности Таджикистана. Мужчину подозревают в связи с террористической организацией «Исламское государство», сообщает «Фонтанка».

Кроме того, задержанный обвиняется в организации террористических актов и вербовке граждан России и Таджикистана. Информацию о его местонахождении спецслужбы получили 14 ноября.

Когда стало ясно, что он хочет покинуть город и улететь в Самару, предполагаемого вербовщика задержали. В ближайшее время суд примет решение об аресте.

12 ноября ФСБ сообщила о задержании подозреваемых в подготовке терактов на территории России. Членов группы задержали в Санкт-Петербурге и в Москве. При обыске у них изъяли самодельные бомбы, огнестрельное оружие, боеприпасы и средства связи. Предполагается, что они планировали действовать «по парижскому сценарию» — устроить серию взрывов с одновременной стрельбой по толпе. Среди выбранных для атаки объектов фигурировали петербургские торговые центры «Галерея» и «Академпарк». По информации СМИ, задержанные бежали в Россию, скрываясь от уголовного преследования на родине. 14 ноября подозреваемых арестовали по решению Калининского районного суда.