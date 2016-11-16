Власти Москвы утвердили концепцию новогоднего оформления города, сообщается на сайте мэрии.

Логотип года

Главным мотивом станут элементы итальянского орнамента, из которых составят логотип наступающего года — цифры 2017. Будущий год станет годом огненного петуха по китайскому гороскопу, поэтому логотип решили выполнить в красных и бежевых цветах. Элементы орнамента сделают в белом цвете с красными и синими вставками.

«Сегодня итальянские специалисты считаются одними из лидеров в архитектурном светодизайне масштабных городских пространств. Орнаменты в узорах позволяют создать гармоничный новогодний стиль, который украсит город в праздники», — рассказали о выборе стилистики в столичном комплексе городского хозяйства.



Логотипы нанесут на шары на новогодних елках, а также используют их при оформлении парков, скверов, витрин магазинов и проездных билетов общественного транспорта.

Новогодняя иллюминация

На каждой улице в центре Москвы будут использовать свои особенные элементы освещения. У ярмарок и бульваров разместят световые цифры «2017».

Район Кузнецкого моста и Рождественки планируют с помощью гирлянд на деревьях превратить в сказочный лес, а в Замоскворечье главным украшением станут парящие в небе фонарики.

Также на улицах установят объемные скульптуры и инсталляции из лампочек и гирлянд. Например, на Новоарбатском мосту появятся большие светящиеся елочные шары, возле Триумфальной арки — фигуры Деда Мороза и тройки лошадей, а на Гоголевском бульваре — летящий ангел.

елки

В ближайшие недели в Москве установят 35 елок. Самая высокая появится на Лубянской площади, ее высота составит 25 метров.

Елки украсят световыми и матовыми шарами красного, оранжевого, золотого, серебряного, фиолетового и синего цветов. Также на елках можно будет увидеть наконечники в виде жар-птиц, сверкающие апельсиновые дольки, а также варежки и валенки со снегирями и другими рисунками.