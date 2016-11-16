Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин рассказал «Радио Балтика», сколько денег похитили при строительстве футбольного стадиона на Крестовском острове. По его словам, при строительстве арены бюджету нанесли ущерб на сумму в несколько сотен миллионов рублей.

700 000 000 рублей украли в Петербурге при строительстве стадиона на Крестовском острове, по данным Игоря Албина

Ранее по подозрению в мошенничестве задержали бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна. Его подозревают в причастности к хищению 50 миллионов рублей, выплаченных по договору о поставке видеотабло на стадион.

Депутат Законодательного собрания от «Партии роста» Оксана Дмитриева предложила привлечь к ответственности всех вице-губернаторов, курировавших строительство футбольной арены.