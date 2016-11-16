Октябрьский суд Санкт-Петербурга принял решение об аресте 21-летнего Филиппа Будейкина, которого подозревают в администрировании «групп смерти». Будейкина арестовали до 14 января, сообщает «Фонтанка».

С ходатайством об аресте задержанного в суд обратился Следственный комитет. Защита Будейкина просила более мягкую меру пресечения.

15 ноября правоохранительные органы задержали администратора одной из «групп смерти» — 21-летнего жителя Подмосковья Филиппа Будейкина, известного под псевдонимом Филипп Лис. Он стал первым подозреваемым по делу о подстрекательстве и доведении до самоубийства. После ареста Будейкина перевезли в Петербург.

Помимо Московской области, следственные мероприятия проводятся еще в девяти регионах России — в Волгоградской, Воронежской, Тульской, Кемеровской, Новосибирской и Омской областях, а также в Коми, Башкирии и Краснодарском крае.

По данным СКР, в общей сложности с декабря 2013-го по май 2016 года в социальной сети «ВКонтакте» создали восемь сообществ, где открыто пропагандировали идею суицида и склоняли несовершеннолетних пользователей к самоубийству.