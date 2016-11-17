Московские власти объявили пять аукционов на закупку бордюров в 2017 году по программе «Моя улица». Суммарная начальная стоимость контрактов составляет более 3 миллиардов рублей. Это следует из заявок, размещенных на портале госзакупок.

«Объект закупки — поставка бордюра из натурального камня (гранит) для реализации программы города Москвы „Моя улица“ в 2017 году», — говорится в документации.

Четыре контракта на поставку бордюра по программе «Моя улица» обойдутся в 2,4 миллиарда рублей. Еще один контракт за 684,1 миллиона рублей размещен на поставку такого же бордюра «для обеспечения выполнения комплекса работ по повышению транспортно-эксплуатационных показателей объектов улично-дорожной сети города Москвы».

Программа «Моя улица» запущена в 2014 году. Она рассчитана до 2018 года, в 2017 году в план работ будет включено около 60 адресов.